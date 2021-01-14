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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعيم الأغلبية يشيد بالمشهد الديمقراطي في انتخابات اللجان النوعية

الخميس 14/يناير/2021 - 05:57 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أعرب زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، عن اعتزازه الشديد بالمشهد الديمقراطي الراقي الذي غلف انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن حالة من التعاون والتكامل بين مختلف الأطياف الحزبية، أسفرت عن تشكيل مثالي لهيئات مكاتب اللجان.

وقال رشاد إن المناخ الذي أحاط بانتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، يعد نموذجا على الديمقراطية البناءة، التي تستهدف إنجاز أكبر قدر من المهام لصالح العمل العام، وتعزيز العمل النيابي والبرلماني في حزمة من التخصصات النوعية الخدمية والاقتصادية والشؤون االعربية والخارجية

وأكد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الأغلبية النيابية في مجلس ٢٠٢١، أن مساعي مخلصة بذلها النواب للانتهاء من جميع الاستحقاقات المتعلقة بإجراءات العضوية وانتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل هيئات مكاتب اللجان، وسط ظروف صحية نواجه فيها فيروس كورونا بإجراءات احترازية مشددة.

وأشار زعيم الأغلبية النيابية إلى أن هناك روحا جديدة تسري في اللجان النوعية التي تستهدف مراعاة جميع احتياجات شؤون الدولة في الداخل والخارج، حيث تزينت اللجان بوجوه شبابية واعدة، وتمثيل مشرف لنسبة السيدات، مع وجود كوادر برلمانية مخضرمة تواصل تأدية رسالتها الوطنية.

وأوضح أن هناك حالة إصرار بين عموم النواب على إنجاز أكبر قدر من المهام، والتي بدأت بحلف اليمين، ثم انتخاب رئيسا للمجلس، والوكيلين، والانتهاء من استحقاق تشكيل اللجان النوعية واختيار هيئات مكاتبها، قائلا إنه سيكون لدينا تشكيلة وباقة متكاملة من الأعضاء الذين يمثلون أطيافا وتيارات حزبية مختلفة، وسيكون منتظرا من هيئات مكاتب اللجان عدد هائل من الأدوار الهامة المرتقبة.

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