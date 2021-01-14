رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

الخميس 14/يناير/2021 - 06:02 م
سوبر ماريو اليابان
سوبر ماريو اليابان
وكالات
طباعة
أجلّت شركة "نينتندو" افتتاح قسم مخصص لشخصية ألعاب الفيديو "سوبر ماريو" في مدينة "يونيفيرسل ستوديوز" للملاهي في اليابان مرة جديدة إذ تواجه البلاد ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بكوفيد-19.

وأقيم هذا القسم في مدينة ملاهٍ ضخمة تقع في أوساكا (غرب اليابان)، وكان من المفترض أن يفتتح في يوليو من السنة الحالية قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، خصوصا أن اليابان كانت تتوقع أعدادا كبيرة من السياح.

وبعد تأجيل الافتتاح لمدة عام بسبب الوباء، تم تحديد افتتاح قسم "سوبر ماريو" في 4 فبراير. لكن حالة الطوارئ السارية في طوكيو الكبرى منذ الأسبوع الماضي مددت الأربعاء لتشمل سبع مقاطعات أخرى، بينها مقاطعة أوساكا.

واعتذرت "يونيفيرسل ستوديوز" للملاهي في اليابان للجماهير، وأوضحت الخميس أن موعدًا جديدًا سيُعلَن بعد انتهاء حالة الطوارئ المقررة في الوقت الراهن حتى 7 فبراير.

ويتوقع أن يضم هذا القسم حلقة دوّارة مستوحاة من الديناصور الأخضر الظريف يوشي، وحلبة "ماريو كارت" لسباقات سيارات الكارتينغ، وألعابا تفاعلية أخرى يمكن الزوار فيها أن يفوزوا بهدايا.

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

خاص.. القرار النهائي للزمالك بشأن فرجاني ساسي

الصور

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

الأكثر قراءة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

خاص.. القرار النهائي للزمالك بشأن فرجاني ساسي

«من إمتى كنا محجبين؟».. تفاصيل دعوى تتهم رانيا يوسف بازدراء الدين الإسلامي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

ظهور صاحب «واحة الغروب».. تفاصيل احتفالية عيد ميلاد بهاء طاهر

«حسبة برما» وعلاقتها بطنطا في مفردات الحارة المصرية

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية