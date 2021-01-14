كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

أجلّت شركة "نينتندو" افتتاح قسم مخصص لشخصية ألعاب الفيديو "سوبر ماريو" في مدينة "يونيفيرسل ستوديوز" للملاهي في اليابان مرة جديدة إذ تواجه البلاد ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بكوفيد-19.وأقيم هذا القسم في مدينة ملاهٍ ضخمة تقع في أوساكا (غرب اليابان)، وكان من المفترض أن يفتتح في يوليو من السنة الحالية قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، خصوصا أن اليابان كانت تتوقع أعدادا كبيرة من السياح.وبعد تأجيل الافتتاح لمدة عام بسبب الوباء، تم تحديد افتتاح قسم "سوبر ماريو" في 4 فبراير. لكن حالة الطوارئ السارية في طوكيو الكبرى منذ الأسبوع الماضي مددت الأربعاء لتشمل سبع مقاطعات أخرى، بينها مقاطعة أوساكا.واعتذرت "يونيفيرسل ستوديوز" للملاهي في اليابان للجماهير، وأوضحت الخميس أن موعدًا جديدًا سيُعلَن بعد انتهاء حالة الطوارئ المقررة في الوقت الراهن حتى 7 فبراير.ويتوقع أن يضم هذا القسم حلقة دوّارة مستوحاة من الديناصور الأخضر الظريف يوشي، وحلبة "ماريو كارت" لسباقات سيارات الكارتينغ، وألعابا تفاعلية أخرى يمكن الزوار فيها أن يفوزوا بهدايا.