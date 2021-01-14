ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ686211

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في كندا إلى 686 ألفا و211 حالة إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الخميس بتوقيت تورونتو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 17 ألفا و404 حالة وفاة، بينما تعافى 591 ألفا و131 شخصا من مرض "كوفيد19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.وقد مر نحو 50 أسبوعا على ظهور حالة الإصابة الأولى في البلاد.