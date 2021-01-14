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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بيومي فؤاد يستعد لـ«في عز الضهر» ويواصل تصوير «عودة الأب الضال»

الخميس 14/يناير/2021 - 06:40 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
منار إبراهيم
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يستعد الفنان بيومي فؤاد لتصوير أول مشاهد فيلم "في عز الضهر" بعدما تعاقد عليه رسميا خلال الأيام الماضية ليشارك في بطولته بجانب الفنان العالمي المصري مينا مسعود.

وينتظر صناع العمل تماثل المخرج مرقس عادل الشفاء التام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، على أن يبدأ التصوير على الفور بعدما يتأكد من سلبية التحاليل الأخيرة.

من جهة أخرى يخوض بيومي فؤاد بطولة مسلسل "عودة الأب الضال" وتوقف تصوير العمل مؤخرًا بسبب وفاة والد بيومي فؤاد، على أن يستكمل تصويره خلال أيام قليلة ليلحق بأعمال شهر رمضان.

ويجسد شخصية رجل أعمال يهتم بعمله بشكل كبير، ويقع في العديد من المشاكل والعواقب أمام أبنائه، وذلك في إطار كوميدي معتمدًا على الدراما الاجتماعية.

المسلسل بطولة بيومي فؤاد، هالة فاخر، هيدي كرم، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نيفين محمد، رانيا الخطيب، إخراج أحمد عبدالعال.

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