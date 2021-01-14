تركيب محولات كهرباء جديدة بأرمنت
الخميس 14/يناير/2021 - 05:51 م
هدى الأميرطباعة
أكد العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أن هندسة كهرباء أرمنت قامت ببناء وتجهيز قواعد خرسانية بناحية نجع دنقل بمركز أرمنت استعدادًا لتركيب عدد ٢ محول كهرباء قدرة ٣٠٠ ك ف أ بدلا من ٢٠٠ ك ف أ.
وقال عاشور إنه من المقرر أن يتم تركيب المحولات قدرة ٢٠٠ ك ف أ بقرية الرزيقات بحري، بدلًا من محول الصحارة ومحول أبوشريفة قدرة ١٠٠ ك ف أ.
يأتي ذلك في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات.
وقال عاشور إنه من المقرر أن يتم تركيب المحولات قدرة ٢٠٠ ك ف أ بقرية الرزيقات بحري، بدلًا من محول الصحارة ومحول أبوشريفة قدرة ١٠٠ ك ف أ.
يأتي ذلك في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات.