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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث خطوات تعزيز التعاون مع «يونيدو»

الخميس 14/يناير/2021 - 07:20 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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بحث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، الخطوات العملية الأولى في سبيل تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مجال التنمية الزراعية والتي تعتبر من أهم محاور الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة التي تم إطلاقها منذ أسابيع وقد لاقت قبولًا وتوجيهات بتعميمها من قبل رئاسة الوزراء.

تعتمد الاستراتيجية على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والميزات النسبية في إطار ومحددات التنمية المستدامة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالتنمية المستدامة والعمل على تعظيم سلاسل القيمة المضافة والاستفادة من المزايا التنافسية في بعض المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي تم عقده اليوم، On line الذي جمع المحافظ ونائبه الدكتور عاصم سلامة بعدد من أعضاء المنظمة، حيث تم استعراض عدد من الخطوات العملية المشتركة التي تم التوصل اليها عن طريق التواصل المستمر بين الطرفين والخاصة بمجال الاستفادة من المنظمة في المشروع الذي تتبناه المحافظة لإقامة مدينة صناعية للتصنيع الزراعي في مجال النباتات الطبية والعطرية التي تمتلك فيه المحافظة ميزة تنافسية عالية بجانب إقامة منطقة لوجستية وميناء جاف.

ووجه رئيس الوزراء مؤخرًا بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها.

وطالب المحافظ بخط زمني لتنفيذ الدراسات الشاملة التي تتطلب دعم المنظمة للوصول إلى آليات واضحة ومقترحات محددة ومدروسة بشأن المشروع للبدء في الخطوات التالية التي تستهدف التمويل من الجهات المانحة للبدء في مشروع متكامل يحقق بشكل واضح مفهوم وأهداف التنمية المستدامة وأن كل الدراسات التي تحتوى على المعلومات والبيانات الخاصة بالمحافظة والمقومات والميزات المطلوبة جاهزة بشكل متكامل ودقيق ويمكن الاعتماد عليها بشكل فوري.

أشار المحافظ إلى أن المشروع وغيره من المشروعات التي تستهدف التنمية الزراعية من خلال تحقيق أفضل استثمار للمقومات المتاحة في المجال، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، قد تم إسناد الإشراف عليها لنائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة، لاسيما أن تخصصه الأصيل في مجال التنمية الزراعية، مؤكدًا أن محور التنمية الزراعية الصناعية من أهم محاور وأهداف الخطة التنموية للمحافظة التي تتسق وتأتي في إطار توجهات الدولة الحالية وفقا لرؤية مصر 2030.

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