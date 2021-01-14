اليونان تسعى لإعادة 1450 مهاجرًا لتركيا

قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي، اليوم، إن اليونان تسعى لإعادة 1450 شخصا في مراكز استقبال المهاجرين في ليسبوس وجزر أخرى في بحر إيجه إلى تركيا، ودعا أنقرة إلى احترام اتفاقيات اللجوء مع الاتحاد الأوروبي.وقال ميتاراتشي إن اليونان قدمت طلبا إلى المفوضية الأوروبية ووكالة الحدود الأوروبية فرونتكس لإعادة المهاجرين الذين قال إنهم وصلوا من تركيا ورُفضت طلبات لجوئهم.وتأتي هذه الخطوة قبل الاستئناف المزمع للمحادثات لحل النزاعات الإقليمية طويلة الأمد بين اليونان وتركيا بعد أشهر من التوترات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي في بحر إيجه.وتوقفت عودة المهاجرين إلى تركيا، بموجب اتفاق أبرم عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، إلى حد بعيد العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن ميتاراتشي قال إن الظروف مهيأة الآن لاستئنافها بفضل تكنولوجيا جديدة وإجراءات فحص كوفيد-19.وقال ميتاراتشي: "نتوقع أن تكثف تركيا جهودها.. أولا لمنع مرور القوارب المغادرة من شواطئها متجهة إلى بلادنا والاتحاد الأوروبي.. وثانيا لقبول عودة المهاجرين".وقال إن معظم الأفراد المقرر إعادتهم والبالغ عددهم 1450 كانوا في جزيرة ليسبوس، حيث دمر حريق العام الماضي المخيم الرئيسي الذي يؤوي مهاجرين غير شرعيين، بينما يوجد آخرون في جزر كوس وساموس وتشيوس.