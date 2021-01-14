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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمان لبنان: لا بد من بذل الجهود لمعالجة أزمة تشكيل الحكومة الجديدة

الخميس 14/يناير/2021 - 06:13 م
نائب رئيس مجلس النواب
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي،
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أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة من أجل إخراج لبنان من الأزمات التي يعاني منها، خصوصا الأزمة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الفرزلي- في تصريح اليوم، عقب لقاء عقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري- إن المصلحة العليا للبنان تقتضي تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن.

ويعاني لبنان من تداعيات حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ قرابة 5 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب، رئيس الوزراء، باستقالتها في 10 أغسطس الماضي، على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية.

ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل خلافات القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي وعدم الاتفاق فيما بينها، لا سيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، وذلك حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وحجم الوزارات الذي سيحصل عليه كل فريق ونوعيته والأسماء التي ستشغل الحقائب.

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