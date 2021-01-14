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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تراجع عدد حالات استقبال مرضى السرطان بمستشفيات ألمانيا

الخميس 14/يناير/2021 - 05:49 م
مستشفيات ألمانيا
مستشفيات ألمانيا
وكالات
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كشفت نتائج دراسة عن تراجع عدد حالات استقبال مرضى السرطان للعلاج في مستشفيات ألمانيا أثناء وبعد إغلاق كورونا الأول في ربيع 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وحسب نتائج الدراسة التي أشرف عليها بيرت رايشهارت من عيادة برلين-بوخ التابعة لسلسلة عيادات هيليوس، فإن نسبة التراجع في حالات اسقبال مرضى السرطان في الأقسام الداخلية للتشخيص أو للعلاج بلغت في المتوسط ما يتراوح بين 10 إلى 20% في الفترة المشار إليها.

وأوضحت النتائج أن المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا تأثروا على نحو خاص بهذا التراجع، إذ تراجع عدد حالات علاجهم بنسبة 20%.

وشملت الدراسة نحو 69 ألف مريض في عيادات هيليوس (75 عيادة) في 13 ولاية ألمانية، واعتبر معدو الدراسة النتائج ممثلة لمرضى السرطان في كل أنحاء ألمانيا.

وقامت الدراسة على تحليل حالات الدخول إلى المستشفيات في الفترة بين منتصف مارس حتى نهاية أبريل الماضيين والفترة التالية لذلك حتى منتصف يونيو الماضي والمقارنة بينها وبين حالات الدخول في نفس الفترة من العام 2019.

وتذكر هيليوس في بياناتها أنها تمثل أكبر مشغل للعيادات الخاصة في أوروبا.

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