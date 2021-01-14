محافظ سوهاج يجري حركة تغييرات محدودة بالقيادات المحلية

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرارًا برقم 43 لسنة 2021م، بإجراء حركة تغييرات محدودة في قيادات الإدارة المحلية؛ لدفع عجلة العمل.تضمن القرار تكليف فريدة السيد سلام، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، خلفًا لـ على رفاعي، لبلوغه سن التقاعد، وتكليف أحمد محمود محمد، رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لحي غرب سوهاج.