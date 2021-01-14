«العوضي» و«المصري» يفوزان بوكالة «الدفاع والأمن القومي» بالنواب

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 2021 عن فوز اللواء كمال عامر عن حزب حماة الوطن برئاستها.ويأتي فوز كمال عامر بعد انسحاب اللواء صلاح أبوهميله من حزب الشعب الجمهوري من جولة الإعادة، لصالح "عامر" مؤكدة اعتزازه وتقديره له.وشهدت الانتخابات التي أجريت علي مقعدي وكالة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 2021، فوز كل من النائبين اللواء إبراهيم المصري عن حزب مستقبل وطن بحصوله على 22 صوتًا من أصل 27 صوتا صحيحا، واللواء أحمد العوضي عن حزب حماه الوطن بـ 18 صوتا، فيما فاز النائب يحي عيسوي بأمانة السر بالتزكية.ويأتي فوز الوكيلين بعد حصولهما على أعلى الأصوات بجولة الإعادة والتي أُجريت بين 4 أعضاء وهما: أحمد العوضي وإبراهيم المصري ويحي كدواني وأسامة المصري.