الأحد.. انطلاق برنامج تأهيل القيادات التربوية بالوادي الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الخميس، انطلاق أول أسبوع للبرنامج التدريبي الخاص بإعداد وتأهيل القيادات التربوية لعدد من العاملين بقطاع تعليم المحافظة وإدارة الداخلة التعليمية.قال النيلي إن برنامج محاضرات الأسبوع الأول يتضمن أنماط القيادة، والتقييم الإداري والمالي، ومهارات الاتصال والتواصل، وتنمية مهارات استخدام الحاسب، والفساد.. مفهومه وآثاره وأساليب مكافحته"، وذلك للنهوض بقطاع تعليم المحافظة وتحقيق التنمية المهنية وإعداد القيادات التربوية ورفع كفاءة وإعداد جيل من القيادات التربوية الواعدة.