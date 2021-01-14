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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لايف ستايل

20 فيلما عن الموضة وعالم الأزياء لا تفوتوا مشاهدتها

الخميس 14/يناير/2021 - 07:19 م
الموضة
الموضة
سلمى بدر
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تشكل دائما الأفلام السينمائية جزء من فكر المشاهدين، وتلفت نظرهم دائما الى اشياء كانوا يجهلوها، قدمت السينما العالمية أفلاما تتحدث عن عالم الازياء ومدرجات الموضة، تروي قصصا متنوعة من الكفاح والحب وتسلط الضوء على قصة حياة مصممي الأزياء المعروفين التي بدورها تجذب الجمهور وتلهمهم قصة كفاحه.

- فيلم The Devil Wears Prada:
فيلم بطولة "ميريل ستريب" فيلم مميز بكل تفاصيله من الملابس والاطلالات واداء الممثلين، تدور احداث الفيلم عن تحول أندي المساعدة، لترتدي أحذية ومجموعة من الأوشحة والفساتين والاطلالات المتعددة من الماركات العالمية المختلفة لتقدمها للناس بطريقة مختلفة
20 فيلما عن الموضة
فيلم Coco Before Chanel:
يحكي قصة أودري تاتو كصاحبة التصميم الأمثل للفستان الأسود القصير على مدار التاريخ، وهي ترتديه مع عقدها اللؤلؤ الكلاسيكي، ثم تتوالى الاطلالات المختلفة التي تجذب الانظار لها.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم Breakfast At Tiffany's:
يحكي الفيلم قصة أودري هيبورن التى تظهر بشكلها المتميز وهي تنظر داخل نافذة عرض محل تيفانيز للازياء السوداء وقطع المجوهرات المميزة، والإكسسوارات مثل القفازات والقبعات وغيرها.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم Confessions Of A Shopaholic:
الفيلم به الكثير من التسوق والملابس يحكي عن امتلاء خزانة ريبكا بلوموود بملابس المصممين المشاهير، ويتضح طوال الفيلم مدى حبها للموضة حتى أنها على إستعداد للتخلي عن الطعام لتظهر بشكل جيد.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم Sex And The City:
يحكي الفيلم عن أربعة أصدقاء يلبسون بالكامل ملابس هوت كوتور في جلسة تصوير مع مجلة فوج العالمية، والعديد من فساتين الزفاف والاحذية والاكسسوارات من تصميم أكبر المصممين.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم The September Issue:
يحكي الفيلم عن شخصية أنا وينتور وطريقة العمل في مجلة فوج، ونرى الشخصيات السينمائية الأرقى في الملابس وذلك من خلال فيلم وثائقي رائع سيحبه أغلب متابعي الموضة.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم Casino Royale:
يحكي الفيلم عن الجميلة إيفا جرين وفساتينها الخلابة الفستان الأرجواني من روبرتو كافالي، الفستان الأسود من فرساتشي، ومجوهرات صوفي هارلي، فهذا الفيلم يعرض الكثير من الملابس الكلاسيكية في الستينيات.
20 فيلما عن الموضة
فيلم Chicago:
يحكي الفيلم عن الفيلم عن صديقتين وهما ترقصان وتغنيان، وترتديان أكثر فساتين العشرينات إبداعًا فاز كولن اتوود مصمم ازياء الفيلم بجائزة الأوسكار لافضل ملابس، والتي عبرت عن عصر الجاز بأفضل اشكاله.
20 فيلما عن الموضة

- فيلم Funny Face:
فيلم كلاسيكي يحكي عن عروض أزياء، ملابس، تصوير، وكيفية أن تصبح المراة جميلة، هذا ما يكشفه لك هذا الفيلم.فبرغم من أنه قديم بعض الشئ، لكن كل من سيشاهده سيستمتع بجميع الاطلالات الموجودة فيه.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم Pretty Woman:
يحكي الفيلم عن تحول جوليا روبرتس من فتاة ليل إلى سيدة أنيقة تتبع أحدث صيحات الموضة الراقية.
20 فيلما عن الموضة

- فيلم Yves Saint Laurent:
واحد من أفضل الأفلام التي تروي قصة حياة مصمم الأزياء الفرنسي إيف سان لوران وذلك بداية من حياته الشخصية والمهنية ومنصبه في علامة ديور لفترة ثم تأسيس دار الأزياء العالمية خاصة به.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم The Neon Demon:
يحكي هذا الفيلم عن قصة فتاة ترغب في العمل كعارضة أزياء في مدينة لوس أنجلوس فور أنتقالها، ولكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب شهرتها وغيرة عارضات الأزياء منها بسبب نجاحها ونقاء شخصيتها.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم Coco Chanel & Igor Stravinsky:
يحكي هذا الفيلم عن جانب آخر من شخصية مصممة الأزياء الشهيرة كوكو شانيل وعلاقتها بالمؤلف الموسيقي إيغور سترافينسكي.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم The Dressmaker:
يحكي هذا الفيلم عن كيت وينسلت التي تقوم بدور مصممة أزياء ناجحة تدعى تيلي، تعود إلى مسقط رأسها في أستراليا بعد قضاء بعض الوقت في أوروبا وتساعد من حولها في تصميم الازياء لهن.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم Phantom Thread:
يحكي هذا الفيلم عن قصة رينولد وودكوك الذي كان مسيطر على عالم الموضة والأزياء الراقية في لندن في الخمسينيات من القرن الماضي ويستعرض الفيلم الموض في هذه الحقبة بالتحديد بشكل رائع ومبهر.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم Ready to Wear:
تم تصوير هذا الفيلم خلال أسبوع الموضة في باريس عام 1994 حيث يقوم بنقل أحداث الواقع إلى المشاهدين في عالم الأزياء الراقية الباريسي.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم Personal Shopper:
يحكي هذا الفيلم عن قصة فتاة متسوقة شخصية لعارضة أزياء شهيرة تلهمها شانيل في عرض أزياء Métiers d'Art Paris-Dallas في عام 2013 وتسافر حول العالم لشراء الملابس والإكسسوارات.
20 فيلما عن الموضة
- فيلم The Great Gatsby:
يحكي هذا الفيلم عن المليونير الغامض جاي جاتسبي وجاره نك الشاب البسيط الطموح الذي يصطدم بحياة الترف التي يعيشها جاتسبي ثم يروي قصة لقائه بجاتسبي في فترة العشرينات وتظهر مدى أناقة المرأة بشكل واضح في هذه الحقبة.
20 فيلما عن الموضة

- فيلم Café Society:
يحكي هذا الفيلم عن أناقة المرأة في فترة الثلاثينات وتدور أحداثه في إطار رومانسي درامي شيق.
20 فيلما عن الموضة
فيلم Factory Girl:
يحكي هذا الفيلم عن قصة حياة الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة إيدي سيجويك من بدايتها وحتى مرضها وكيف أصبحت من أصدقاء نجم البوب آندي وارهول.
20 فيلما عن الموضة
      

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