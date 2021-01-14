نائب يتبرع بأجهزة طبية حديثة لمستشفى المراغة بسوهاج

حرص سامي سوس، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، على توفير أجهزة طبية ومستلزمات وعلاج لمستشفى المراغة المركزي، إضافة إلى تأهيل غرف عزل مرضى كورونا، كما تم توفير أجهزة خاصة لقسم العلاج الطبيعي في المستشفي في إطار مبادرة حزب مستقبل وطن تحت إشراف المهندس أشرف رشاد، النائب الأول، الأمين العام للحزب لتوفير العلاج لمصابي كوفيد-19.حيث تم توفير جهازين تنبيه كهربائي ياباني، جهازين موجات فوق صوتية، 4 أجهزة أشعة تحت الحمراء كامل وجهاز رسم قلب 3 مخرج أمريكي الصنع وجهازين قياس السكر بالدم، و7 منظمات أسطونات أكسجين بالفلوميتر لمنظم للغاز و10 منظمات أكسجين كبيرة و5 منظمات أكسجين صغيرة، إضافة إلى كمامات وأدوية فيروس كورونا ومطهرات ومعقمات بكميات كبرى، وتم تسليم المستلزمات الطبية إلى الدكتورة رجاء حسين، وكيل صحة سوهاج داخل مستشفى المراغة المركزي، بحضور حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة.وقال سوس إنه يدرس مشكلات واحتياجات مختلف القطاعات في مركز المراغة ويعمل على حلها سريعًا، لذلك بمجرد تقدم المستشفى باحتياجاتها من الأجهزة الطبية المذكورة والعلاج والمستلزمات قام بتوفيرها على الفور لخدمة أهالي المراغة.أشار نائب البرلمان إلى أن القطاع الصحي في مراغة على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبة؛ لأنه من أكثر القطاعات التي يحتاج خدماتها المواطنين، لذلك كانت جميع مكاتب خدمة المواطنين وفريق العمل لديه مفتوحة أمام أي مشكلات في ذلك الشأن، كما أوضح أنه سيلتقي وزيرة الصحة قريبًا لمناقشتها في تطوير عدد من الوحدات الصحية في المركز، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.