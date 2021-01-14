رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب يتبرع بأجهزة طبية حديثة لمستشفى المراغة بسوهاج

الخميس 14/يناير/2021 - 06:18 م
أجهزة طبية حديثة
أجهزة طبية حديثة لمستشفى المراغة
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
حرص سامي سوس، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، على توفير أجهزة طبية ومستلزمات وعلاج لمستشفى المراغة المركزي، إضافة إلى تأهيل غرف عزل مرضى كورونا، كما تم توفير أجهزة خاصة لقسم العلاج الطبيعي في المستشفي في إطار مبادرة حزب مستقبل وطن تحت إشراف المهندس أشرف رشاد، النائب الأول، الأمين العام للحزب لتوفير العلاج لمصابي كوفيد-19.

حيث تم توفير جهازين تنبيه كهربائي ياباني، جهازين موجات فوق صوتية، 4 أجهزة أشعة تحت الحمراء كامل وجهاز رسم قلب 3 مخرج أمريكي الصنع وجهازين قياس السكر بالدم، و7 منظمات أسطونات أكسجين بالفلوميتر لمنظم للغاز و10 منظمات أكسجين كبيرة و5 منظمات أكسجين صغيرة، إضافة إلى كمامات وأدوية فيروس كورونا ومطهرات ومعقمات بكميات كبرى، وتم تسليم المستلزمات الطبية إلى الدكتورة رجاء حسين، وكيل صحة سوهاج داخل مستشفى المراغة المركزي، بحضور حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة.

وقال سوس إنه يدرس مشكلات واحتياجات مختلف القطاعات في مركز المراغة ويعمل على حلها سريعًا، لذلك بمجرد تقدم المستشفى باحتياجاتها من الأجهزة الطبية المذكورة والعلاج والمستلزمات قام بتوفيرها على الفور لخدمة أهالي المراغة.

أشار نائب البرلمان إلى أن القطاع الصحي في مراغة على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبة؛ لأنه من أكثر القطاعات التي يحتاج خدماتها المواطنين، لذلك كانت جميع مكاتب خدمة المواطنين وفريق العمل لديه مفتوحة أمام أي مشكلات في ذلك الشأن، كما أوضح أنه سيلتقي وزيرة الصحة قريبًا لمناقشتها في تطوير عدد من الوحدات الصحية في المركز، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
نائب يتبرع بأجهزة طبية حديثة لمستشفى المراغة بسوهاج
نائب يتبرع بأجهزة طبية حديثة لمستشفى المراغة بسوهاج
نائب يتبرع بأجهزة طبية حديثة لمستشفى المراغة بسوهاج
نائب يتبرع بأجهزة طبية حديثة لمستشفى المراغة بسوهاج
نائب يتبرع بأجهزة طبية حديثة لمستشفى المراغة بسوهاج
نائب يتبرع بأجهزة طبية حديثة لمستشفى المراغة بسوهاج

موضوعات متعلقة

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

الصور

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

الأكثر قراءة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

خاص.. القرار النهائي للزمالك بشأن فرجاني ساسي

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

ظهور صاحب «واحة الغروب».. تفاصيل احتفالية عيد ميلاد بهاء طاهر

«حسبة برما» وعلاقتها بطنطا في مفردات الحارة المصرية

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية