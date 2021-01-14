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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزى» يشدد على إخطار عملاء البنوك بشروط المبادرات

الخميس 14/يناير/2021 - 04:40 م
البنك المركزي
البنك المركزي
راندا التوني
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وجه البنك المركزى المصرى، البنوك بمخاطبة كل عملاء القطاع السياحى لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة عن البنك المركزي بشأن القطاع، على أن تتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها، وعلى صعيد آخر بالنسبة لكل المبادرات الصادرة عن البنك المركزى.

وشدد البنك المركزى على توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء والتأكيد على دراية الموظفين المعنيين، وموافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيان شهرى يتضمن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء، في إطار أي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي، مع توضيح حالات الرفض.

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