«المركزى» يشدد على إخطار عملاء البنوك بشروط المبادرات

وجه البنك المركزى المصرى، البنوك بمخاطبة كل عملاء القطاع السياحى لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة عن البنك المركزي بشأن القطاع، على أن تتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها، وعلى صعيد آخر بالنسبة لكل المبادرات الصادرة عن البنك المركزى.وشدد البنك المركزى على توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء والتأكيد على دراية الموظفين المعنيين، وموافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيان شهرى يتضمن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء، في إطار أي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي، مع توضيح حالات الرفض.