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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

من هو التونسي حمزة رفيعة الذي أنقذ يوفنتوس من الخروج المبكر في كأس إيطاليا

الخميس 14/يناير/2021 - 04:11 م
التونسي حمزة رفيعة
التونسي حمزة رفيعة
نعمات مدحت
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من هو التونسي حمزة رفيعة الذي أنقذ يوفنتوس من الخروج المبكر في كأس إيطاليا
يرغب الكثير من المهتمين بكورة القدم في معرفة من هو التونسي حمزة رفيعة الذي أنقذ يوفنتوس من الخروج المبكر في كأس إيطاليا، وذلك عبر المنصات الإكترونية على محركات البحث، خلال هذه الساعات.

من هو التونسي حمزة رفيعة الذي أنقذ يوفنتوس من الخروج المبكر في كأس إيطاليا


"الدستور" ينشر السيرة الذاتية الخاصة بلاعب كرة القدم حمزة رفيعة، الذي انتشرت عنه الأخبار خلال هذه الساعات بعد أن انقذ يوفنتوس من الخروج المبكر في كأس إيطاليا، والذي لقب بكأس إيطاليا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعدما سجل في انتصار فريقه على تيرنانا 2-1.

ويعد رفيعة من مواليد 1999، في دولة تونس، إلا أنه غادر مع عائلته إلى فرنسا، وفي عام 2005، بدأ يمارس لعب كرة القدم، وهو في عمر 6 سنوات مع نادي بورن تيرايون للهواة، وفي عام 2009 ذهب يلعب في فريق برون جرون ليو للهواة، قبل أن يجلب انتباه الكشافين في نادي أولمبيك ليون، وينتقل إلى أكاديميته، التي تعد بين الأفضل في فرنسا، وذلك في عام 2010.

أهداف حمزة رفيعة

وبعد انتقاله إلى عدد من الأنديه، قام رفيعة بتوقيع عقد مع يوفنتوس، من المقرر أن ينتهي في شهر يونيو2022، وقام حمزة بتسجيل رفيعة لـ5 أهداف وصناعة 9 تمريرات حاسمة خلال 42 مباراة بمختلف المسابقات مع رديف يوفنتوس، دفع بيرلو مدرب الفريق الأول لتصعيده، وذلك مع بدايات الموسم الحالي.

ولعب رفيعة مع منتخب :الديوك" على الرغم من أنه يحمل الجنسية الفرنسية، وهو في مرحلة النشء تحت سن 17 و 18 عامًا، لكنه اختار في النهاية اللعب مع المنتخب التونسي الأول الذي خاض معه 7 مباريات دولية، لم يسجل خلالها أي هدف، حيث صنع هدفين، وهذه تعتبر نبذة مختصرة عن حمزة رفيعة الذي يبلغ من العمر 21 عامًا.
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