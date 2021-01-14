حسام عوض الله رئيسًا للجنة الطاقة بمجلس النواب

أسفرت انتخابات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن فوز حسام عوض الله برئاسة اللجنة، وفاز بمنصب الوكيل رشا عبد الفتاح ومحمد الجبلاوي، وبأمانة السر خالد مشهور.وتعد لجنة الطاقة الوحيدة التي لم تحسم بالتزكية، حيث قدم كل مرشح تعريف وقدم نفسه في دقيقتين وأجريت الانتخابات وسط منافسة بين المرشحين.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.