حسام عوض الله رئيسًا للجنة الطاقة بمجلس النواب
الخميس 14/يناير/2021 - 04:36 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
أسفرت انتخابات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن فوز حسام عوض الله برئاسة اللجنة، وفاز بمنصب الوكيل رشا عبد الفتاح ومحمد الجبلاوي، وبأمانة السر خالد مشهور.
وتعد لجنة الطاقة الوحيدة التي لم تحسم بالتزكية، حيث قدم كل مرشح تعريف وقدم نفسه في دقيقتين وأجريت الانتخابات وسط منافسة بين المرشحين.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.
وتعد لجنة الطاقة الوحيدة التي لم تحسم بالتزكية، حيث قدم كل مرشح تعريف وقدم نفسه في دقيقتين وأجريت الانتخابات وسط منافسة بين المرشحين.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان، أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.