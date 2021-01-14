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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يشهد توقيع بروتوكولات تنفيذ أعمال خطة الرصف

الخميس 14/يناير/2021 - 04:47 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تنفيذي بين المحافظة وشركة كير للمقاولات والصيانة، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال رصف وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع في 3 مراكز من مراكز المحافظة، ويتم توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال الرصف في 4 مراكز بالمحافظة.

ووقع البروتوكول الأول: اللواء دكتور مهندس حازم السيد حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كير للمقاولات والصيانة، والمهندس ناصر محمد فراج، وكيل وزارة "مديرية الطرق والنقل".

وأوضح المحافظ أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المحافظة وشركة كير للمقاولات والصيانة يتضمن تنفيذ عملية رصف وإعادة رصف طرق وشوارع مراكز "الواسطى، ناصر، بني سويف" والمشتركات الخاصة بها ضمن خطة العام المالي الحالي 2020-2021، تستهدف رصف 26 طريقًا بأطوال 23 كم و25 شارعًا بطول 10 كم تقريبًا بقيمة إجمالية 58 مليونًا و105 آلاف جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، والذي سيتضمن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال رصف وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع في مراكز (ببا، سمسطا، الفشن، إهناسيا)، والتي تتضمن 14 طريقًا بأطوال 22.9كم و3 شوارع بطول 4.5 كم، بقيمة إجمالية 53 مليونًا و705 آلاف جنيه.

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