«الريف المصرى» تحذر من عروض بيع أراضى الـ1.5 مليون فدان

حذرت شركة الريف المصري الجديد المواطنين من التعامل مع عروض انتشرت مؤخرًا على صفحات التواصل الاجتماعي من قيام بعض الشركات المخصصة لها قطع أراضٍ من الشركة بعرض بيع مساحات للأراضى تتراوح بين 5 أفدنة تزيد أو تقل.وأكدت الشركة، في بيان، عدم مسئوليتها نهائيًا عن هذه الممارسات غير القانونية، وأنه لن يعتد بها في مواجهة الشركة ولا يجوز الرجوع عليها بمثل هذه الممارسات والتصرفات.وأهابت الشركة بالمواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه العروض والممارسات غير القانونية، ويمكن للراغبين الانتفاع بالمشروع الاستفسار عن أي أمر يخص أراضى شركة تنمية الريف المصري الجديد عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16809 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.