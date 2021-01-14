محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير شارع الشاحنات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في تطوير شارع الشاحنات، وبحضور الأجهزة المعنية.وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ أعمال التطوير وتكثيف العمل بمعدلات عالية وإزالة أى عقبات، نظرًا لأهمية الشارع الذي يمر على المداخل الرئيسية للمحافظة.وأعلن المحافظ أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمى حتى شارع ٢٣ ديسمبر، والربط على محور ٣٠ يونيو بطول نحو ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه، مؤكدًا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار.وأوضح أن تطوير شارع الشاحنات يأتي فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مختلف الطرق داخل المدينة بمختلف الأحياء، تماشيًا مع كل الأعمال التي تتم على أرض المحافظة، والذى يعد نقلة نوعية لمدينة بورسعيد وتطوير مدخلها الجنوبى وربطه بمحور ٣٠ يونيو. وأكد أن الشارع سيكون فى اتجاهين، وكل اتجاه أربعة طرق وستتم مراعاة إضاءة الشارع بأعمدة تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة ومراعاة أحدث أساليب رصف الطرق.