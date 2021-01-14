فصل الكهرباء عن «حمرايا بني سويف» لإجراء الصيانة

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه من المقرر فصل التيار، اعتبارًا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الواحدة من ظهر السبت المقبل، عن منطقة الحمرايا مركز بني سويف شرق النيل؛ لعمل صيانة على مُغذي الكهرباء.وتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة؛ بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.