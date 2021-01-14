محافظ الإسكندرية يتابع مستوى الخدمة بالحميات عبر «الفيديو»

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس الخميس، مع الفرق الطبية بمستشفى الحميات؛ للوقوف على كفاءة سير العمل، ومتابعة احتياجات الطاقم الطبي بها، والتأكد من توفر الاحتياجات لديهم وعدم وجود أي نقص في المستلزمات الطبية من مواد التعقيم والتطهيم والأدوية، وانتظام حضور طاقم الأطباء والتمريض والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، خاصة أن مستشفى الحميات من مستشفيات العزل المهمة التي تخدم قطاع عريض من أهالي الإسكندرية وتقدم خدمة طبية متميزة للمصابين بفيروس كورونا.واستهل المحافظ الاجتماع قائلًا: «أشكركم باسم محافظة الاسكندرية وشعبها ومكتبى مفتوح لتلبية طلباتكم وأسركم في أي وقت»، مؤكدًا أنه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا اقترب كثيرًا من الأطقم الطبية ولمس كم الضغوط التي عانوا ومازالوا يعانون منها منذ بداية الموجة الأولى والثانية للفيروس، مقدمًا شكره لوزيرة الصحة على ما تقدمه من دعم لمستشفيات عزل الإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير الاحتياجات الطبية، مؤكدًا أن البروتوكول العلاجي الذي تقدمه الوزارة لمصابي كورونا في المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجي متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى.كما وجه المحافظ الشكر للدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس، مدير مستشفى الحميات، على تواصلهم الفعال ومجهوداتهم لتقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفيات الحكومية لأهالي الإسكندرية، وكذا جميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالإسكندرية.بدورها، تفقدت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، سير العمل داخل مستشفى الحميات وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت من مديرة المستشفي عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية، مؤكدة حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الإستعداد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من الوباء القاتل.