محافظ الإسكندرية يتابع مستوى الخدمة بالحميات عبر «الفيديو»

محافظ الإسكندرية يتابع مستوى الخدمة بالحميات عبر «الفيديو»
الخميس 14/يناير/2021 - 03:59 م
هبه عويضهطباعة
عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس الخميس، مع الفرق الطبية بمستشفى الحميات؛ للوقوف على كفاءة سير العمل، ومتابعة احتياجات الطاقم الطبي بها، والتأكد من توفر الاحتياجات لديهم وعدم وجود أي نقص في المستلزمات الطبية من مواد التعقيم والتطهيم والأدوية، وانتظام حضور طاقم الأطباء والتمريض والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، خاصة أن مستشفى الحميات من مستشفيات العزل المهمة التي تخدم قطاع عريض من أهالي الإسكندرية وتقدم خدمة طبية متميزة للمصابين بفيروس كورونا.
واستهل المحافظ الاجتماع قائلًا: «أشكركم باسم محافظة الاسكندرية وشعبها ومكتبى مفتوح لتلبية طلباتكم وأسركم في أي وقت»، مؤكدًا أنه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا اقترب كثيرًا من الأطقم الطبية ولمس كم الضغوط التي عانوا ومازالوا يعانون منها منذ بداية الموجة الأولى والثانية للفيروس، مقدمًا شكره لوزيرة الصحة على ما تقدمه من دعم لمستشفيات عزل الإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير الاحتياجات الطبية، مؤكدًا أن البروتوكول العلاجي الذي تقدمه الوزارة لمصابي كورونا في المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجي متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى.
كما وجه المحافظ الشكر للدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس، مدير مستشفى الحميات، على تواصلهم الفعال ومجهوداتهم لتقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفيات الحكومية لأهالي الإسكندرية، وكذا جميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالإسكندرية.
بدورها، تفقدت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، سير العمل داخل مستشفى الحميات وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت من مديرة المستشفي عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية، مؤكدة حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الإستعداد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من الوباء القاتل.
واستهل المحافظ الاجتماع قائلًا: «أشكركم باسم محافظة الاسكندرية وشعبها ومكتبى مفتوح لتلبية طلباتكم وأسركم في أي وقت»، مؤكدًا أنه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا اقترب كثيرًا من الأطقم الطبية ولمس كم الضغوط التي عانوا ومازالوا يعانون منها منذ بداية الموجة الأولى والثانية للفيروس، مقدمًا شكره لوزيرة الصحة على ما تقدمه من دعم لمستشفيات عزل الإسكندرية ومتابعتها المستمرة لتوفير الاحتياجات الطبية، مؤكدًا أن البروتوكول العلاجي الذي تقدمه الوزارة لمصابي كورونا في المستشفيات الحكومية هو أفضل بروتوكول علاجي متبع وحقق كفاءة علاجية عالية بين المرضى.
كما وجه المحافظ الشكر للدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس، مدير مستشفى الحميات، على تواصلهم الفعال ومجهوداتهم لتقديم خدمة طبية متميزة داخل المستشفيات الحكومية لأهالي الإسكندرية، وكذا جميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالإسكندرية.
بدورها، تفقدت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، سير العمل داخل مستشفى الحميات وتابعت احتياجات الأطقم الطبية بها، حيث استفسرت من مديرة المستشفي عن توفر احتياجات الأطقم الطبية والتمريض من مستلزمات طبية، مؤكدة حرص المحافظة بجميع قياداتها على أتم الإستعداد لتقديم الدعم لكافة مستشفيات العزل لمواجهة الموجه الثانية من الوباء القاتل.