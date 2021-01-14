تجديد التعاقد بحق الانتفاع في مزرعة الرطمة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن موافقة مجلس الوزراء خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.وقد نوهت محافظ دمياط إلى أن ذلك جاء بناءً على الطلب المقدم من محافظة دمياط بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة.