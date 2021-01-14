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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

7 فبراير.. الحكم على عاطل قتل مواطنا في المقطم

الخميس 14/يناير/2021 - 03:57 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 7 فبراير النطق بالحكم علي عامل قتل مواطن في منطقة المقطم، وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رايه الشرعي في إعدامه.


يصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط، وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

و كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "ع. ع"، عاطل، بقتل المجني عليه "م. م" مع سبق الإصرار بأن استقل معه السيارة قيادته طالبا توصيله لوجه قصدها واستدرجه الي منطقة نائية، وما إن ظفر به حتى أشهر في مواجهته سلاحا ابيض سكين وسدد له طعنات في مناطق متفرقة من جسده، قاصدا من ذلك قتله فأحدث اصابته التي أودت بحياته.

وأضاف امر الإحالة شروع المتهم في سرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليه " هاتف جوال، مبلغ مالي "، وكان ذلك في احدي وسائل النقل البري سيارة أجرة تاكسي، حال حمله سلاح ابيض سكين إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا بها.

و استمعت النيابة العامة إلى أقوال "ي.م"، صحفي، أنه اثناء تواجده بمحل الواقعة أبصر المتهم حال قيامه بالتعدي علي المجني عليه داخل سيارة تاكسي، حال حمله سلاح ابيض سكين وأبصر المجني عليه متأثرا بجراحه يسيل منه الدماء وعلي اثر ذلك طلب مساعدة من أحد الأشخاص لملاحقة المتهم والذي تمكن الأهالي من الإمساك به والسلاح الأبيض بحوزته.

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