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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال في مواجهة كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 03:57 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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ثمن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مجهودات ومساهمات منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال ومشاركتهم الفعالة لمواجهة فيروس كورونا، خلال لقائه عدد من أصحاب شركات المستلزمات الطبية لتبرعهم بكميات من المستلزمات الطبية، عبارة عن "قفازات، كمامات طبية، كحول، هاند جيل، مياه أكسجين، كرسي متحرك"، في إطار مشاركتهم لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأشاد محافظ المنوفية بالمبادرة المجتمعية من جانب القطاع الخاص ورجال الأعمال الوطنيين، وجهودهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة والتي تسير تلك الجهود بالتوازي مع ما تقوم به الأجهزة التنفيذية ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة كورونا، لافتًا إلى أن تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص هو سبيل النجاح وتجاوز الصعوبات، مضيفًا أن تلك المشاركة المجتمعية تعمل على غرس قيمة العطاء والانتماء، لا سيما في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والتي تحتاج إلى المزيد من التكاتف وتعاون كافة الأجهزة المحافظة للعبور من هذه المرحلة الراهنة بسلام وأمان.

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