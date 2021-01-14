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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الصحة الكويتي: شفاء 252 مصابًا بكورونا بإجمالى 150 ألفًا

الخميس 14/يناير/2021 - 04:30 م
الدكتور باسل الصباح
الدكتور باسل الصباح
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 252 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 150 ألفًا و61 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتى فى بيان صحفي أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ252 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 234 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 149 ألفًا و809 حالات.

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