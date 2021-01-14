العاهل الأردنى وولى العهد يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الخميس، تلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن العاهل الأردنى تلقى اللقاح المخصص ضد كورونا في عيادة الخدمات الطبية الملكية في الديوان الملكى الهاشمى، كما تلقى أيضًا الأمير الحسن بن طلال والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اللقاح ذاته.وبدأت وزارة الصحة الأردنية، أمس، تنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" (الصينى الإماراتى) ولقاح "فايزر -بيونتيك" إلى الأردن.