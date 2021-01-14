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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

المنيا تناقش مع أعضاء البرنامج الرئاسي خطة «حياة كريمة» في 192 قرية

الخميس 14/يناير/2021 - 04:48 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهمية الدور الذي يقوم به شباب البرنامج الرئاسي في متابعة كل الفعاليات ذات الشأن بمبادرة حياة كريمة، مثمنًا دور الرصد الميداني في الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كل مطالبهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لمناقشة خطة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية أكثر من 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، منها 5 مراكز بمحافظة المنيا وهي (أبوقرقاص، ملوي، العدوة، مغاغة، ديرمواس)، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كل الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري، موضحًا أن إجمالي القرى التي سيتم تطويرها في المحافظة تصل إلى 192 قرية في 5 مراكز.

ووجه المحافظ شباب البرنامج الرئاسي بالعمل على وضع الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين في مقدمة الأولويات، وإقامة حوار مجتمعي مع الأهالي لزيادة الوعي وتعزيز الانتماء والمشاركة في تيسير تنفيذ تلك المشاريع، والتي ستخدم كل المواطنين بالقرى، موضحًا أن أعمال التطوير ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق).

من جهتهم، وجه شباب البرنامج الرئاسي الشكر للمحافظ على متابعته المستمرة لجميع الملفات والقطاعات على أرض المحافظة والاهتمام بالمواطن البسيط، وسعيه الدائم للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.


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