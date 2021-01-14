الإمارات تقدم 133 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 133 ألفًا و253 جرعة خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن إجمالى الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم بلغ مليونًا و527 ألفًا و833 جرعة، بينما بلغ معدل توزيع اللقاح 15.45 جرعة لكل 100 شخص.وأشارت إلى أن ذلك يأتى تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.