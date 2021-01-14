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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة شاب بجرح نافذ بالصدر على يد آخرين في الدقهلية

الخميس 14/يناير/2021 - 03:49 م
إصابة شاب بجرح نافذ
إصابة شاب بجرح نافذ بالصدر
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب شخص بجرح نافذ بالصدر على يد شخصين بقرية ديسط التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث تشاجر معهمها بسبب تدخلهما للفصل بينه وبين شقيقه عقب مشاداة كلامية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طلخا من مستشفى شربين المركزي بوصول محمد رجب السيد الحسانين ١٨ عاما، حاصل على دبلوم، ومقيم قرية ديسط "داثرة مركز طلخا مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجانب الأيسر (إدعاء تعدي).

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله إتهم كلا من عمر سامح حسان عبد المعطي ١٩ عاما طالب، وأحمد رأفت محمود محمد شحاته ٢٤ عاما فني تبريد وتكثيف، ويقيمان بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بألة حادة "مطواة" بحوزة الأول وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيقه وتدخل المتهمان للفصل بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارنكـاب الواقعة لذات السبب وبإرشاد المتهم الأول تم ضبط الأداة المستخدمة "وتم التحفظ عليها".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم، ٤٠٠ ٢٠٢١ جنح مركز شرطة طلخا، وجار العرض على النيابة العامة.

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