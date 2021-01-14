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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

4 خطوات لكي يتوقف زوجك عن النظر للأخريات

الخميس 14/يناير/2021 - 04:45 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تشتكي الكثير من النساء من نظر زوجها الدائم إلى النساء الأخريات، ما يشعرهن بالإهانة والتقليل، ويسألن أنفسهن هل أزواجهن ليسوا مكتفين بهن؟.

«الدستور» تواصلت مع خبيرة الإتيكيت منة فتحى لإعطاء نصائح للمرأة لكي لا ينظر زوجها إلى أخرى.

- سؤال الزوج ومناقشته:
ليس من العيب سؤال الزوجة لزوجها ومناقشته عن السبب الذي يدفعه للنظر إلى النساء الأخريات، ومعرفته أن هذا الموضوع مزعج جدا، ويجب الصرامة في الموضوع وإخباره أن هذا التصرف يؤذي المشاعر، وأن عليه التخلص من هذه العادة المهينة للزوجة.

- سؤال الزوجة لنفسها:
يجب أن تسأل الزوجة نفسها ما السبب الذي يدفع زوجها للنظر إلى غيرها هل هي عادة لديه، هل يعجبه مظهر النساء الأخريات، ويجب أن تكون صريحة مع نفسها لكي تعرف أيضًا إذا كان هناك أي مشكلة يمكن أن تعالجها بنفسها مثل اهتمامها بشكلها وإطلالتها.

- التعامل مع الموضوع حسب حدته:
يجب أن تتعامل الزوجة مع الموضوع حسب حدته وتكراره، فمثلًا إذا مرت امرأة جميلة ونظر الزوج للحظة إليها ثم عاد لينظر إلى زوجته دون إعطاء الأمر أهمية يجب على الزوجة ألا تكبر الموضوع، لكن في حالة إن كان ينظر ويحدق بالنساء الأخريات بشكل متكرر، عندها يجب التصرف بحزم وتوقفيه عند حده.

- التلميح له:
يمكن أن تقوم الزوجة بالتلميح له وتخبره أن الرجل الذي ينظر إلى النساء شخص وقح ويعاني من مرض نفسي، وأنها تشفق على زوجته، وأنها تشكر الله أن زوجها ليس مثله وأنه محترم فربما يشعر بالخجل ويتوقف عن هذه العادة.

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