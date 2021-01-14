ندب سامح عثمان للتحقيق فى «فساد وزارة الزراعة» و«هدايا الأهرام»

أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بندب المستشار سامح عثمان يوسف، بالمحكمة لمدة 6 أشهر لاستكمال التحقيقات في القضايا أرقام 100 لسنة 2011 عرائض النائب العام، و562 لسنة 2011 والمقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وبلاغات أخرى، والخاصة بوقائع وبلاغات تتعلق بوزارة الزراعة والمعروفة إعلاميا باسم قضايا "فساد وزارة الزراعة" و"دايا الأهرام".