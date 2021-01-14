إزالة 8 حالات تعدٍّ بالبناء على الأراضي الزراعية في بني مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، 8 حالات تعدٍّ بالبناء على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء وإزالة كل أشكال التعديات على أملاك الدولة.من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بالقضاء على العشوائية في البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.أوضح إسماعيل الفحام رئيس المركز أنه تمت إزالة 8 حالات تعدٍّ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية أبطوجة، مؤكدًا على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الأهداف المطلوبة بالتوازي مع حملات رفع الإشغالات وحملات النظافة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.