دعامات وقسطرة علاجية لمرضى القلب بالوادي الجديد (صور)

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وضمن مبادرتها "نبض حياة " تحت رعاية مجلس الوزراء وبدعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد في إجراء عمليات قسطرة علاجية وتركيب دعامات لمرضى قلب غير قادرين من قرى ومراكز المحافظة المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.أكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن إجراء المؤسسة لعمليات قسطرة علاجية لحالات مرضى القلب الشديدة من أهالى مراكز الوادى الجديد المختلفة تأتي تأكيدًا على حرص المؤسسة على تقديم كافة خدماتها الطبية لخدمة أهالي الوادى الجديد وكل مواطن مصري في كل المحافظات الحدودية، واستمرارًا لجهود صناع الخير في دعم شرائح غير القادرين واستكمالًا لما بداته صناع الخير في الوادى الجديد من تنظيم قوافل للكشف على أمراض العيون وإجراء جراحات عيون مختلفة لمرضى غير قادرين، فضلًا عن توزيع أدوية ونظارات طبية بالمجان تمامًا، إضافة إلى التخطيط والبدء في تنفيذ إعادة إعمار عدد من القرى الأشد احتياجًا بالمحافظة.وأشار عبدالجليل إلى أن مبادرة "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب بالمجان تنفذها صناع الخير، بالتعاون مع شركة باير للأدوية – مصر، بهدف إنقاذ حياة مرضى القلب غير القادرين من خلال توقيع الكشف الطبي وإجراء القسطرة الاستكشافية، وإجراء التدخلات الطبية اللازمة من قسطرة علاجية وتركيب دعامات، وكذلك التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بأمراض القلب وكيفية حماية كبار السن من مضاعفات الإصابة بأمراض القلب، خاصة مرضى الارتجاف الأوذينى ممَن هم فوق الستين.