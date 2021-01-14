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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تمدد الإجراءات الاحترازية الصارمة لمكافحة كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 03:50 م
الاجراءت الاحترازية
الاجراءت الاحترازية
وكالات
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ذكرت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، أنها ملتزمة بالقواعد الصارمة في مكافحة فيروس كورونا، حيث جرى تمديد حظر على السفر بين الأقاليم حتى 15 فبراير.

غير أنه هناك استثناءات للذهاب إلى العمل والأسباب الصحية وغيرها من الطوارئ، حسب ما أعلنته الحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وقالت الحكومة إن حالة الطوارئ الناتجة عن فيروس كورونا جرى تمديدها إلى 30 أبريل، وحظر التجوال الليلي سوف يظل قائما أيضا.

واعتبارا من 16 يناير حتى الخامس من مارس، قد يزور الشخص أسرة أخرى واحدة في اليوم، برفقة شخص آخر واحد، ويستثنى من هذا الأطفال دون الرابعة عشر عاما والأشخاص المحتاجون.

ولدى الأقاليم قواعد أخرى تعتمد على اللون المصنفة به، فيما أدخلت الحكومة ما يطلق عليها منطقة بيضاء التي لا يوجد بها قيود بتاتا، والتي تدخل حيز التنفيذ عندما ينخفض معدل الإصابات لأقل من 50 إصابة لكل مئة ألف ساكن خلال ثلاثة أسابيع.

وحتى الآن توفى أكثر من 80 ألف شخص من جراء كوفيد- 19 في إيطاليا، وأصيب أكثر من 3. 2 مليون شخص بفيروس كورونا، وتلقى نحو 886 ألف شخص اللقاح المضاد له.

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