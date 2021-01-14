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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شورى البحرين» يشيد بالإفراج عن البحارة المحتجزين في قطر

الخميس 14/يناير/2021 - 03:36 م
علي بن صالح الصالح
علي بن صالح الصالح
نيفين أشرف
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أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، بجهود الحكومة البحرينية من أجل الإفراج عن بطل كمال الأجسام سامي الحداد والبحارة البحرينيين والآسيويين المحتجزين لدى السلطات القطرية، تنفيذًا لتوجيهات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وثَّمن "صالح" حرص واهتمام وزارتي الداخلية والخارجية بالمملكة، وما بذلتاه من مساعٍ متواصلة لضمان سلامة البحارة البحرينيين والآسيويين، والإفراج عنهم، وتسهيل عودتهم إلى مملكة البحرين.

وأكد حرص مملكة البحرين على وحدة وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي، والمضي نحو آفاقٍ أرحب من العمل المشترك، بما يعود بالمصلحة والنفع على الدول والشعوب الخليجية.

وأعلنت السلطات البحرينية، الخميس، أنه تم الإفراج عن المواطنين البحرينيين الذين تم القبض عليهما من قبل أمن السواحل والحدود القطري بتاريخ 8 يناير 2021 أثناء قيامهما برحلة صيد بحري.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها ظهر اليوم، أنها تلقت إخطارًا من وزارة الخارجية بأنه تم اليوم الإفراج عن المواطنين البحرينيين الذين تم القبض عليهما من قبل أمن السواحل والحدود القطري وهما؛ سامي إبراهيم الحداد، ومحمد يوسف الدوسري، بالإضافة إلى البحار البحريني حبيب عباس، الذى تم القبض عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2020، دون الإفراج عن قواربهم، ليبلغ عدد القوارب والبوانيش البحرينية التي لا تزال محتجزة لدى دولة قطر 50 قاربا وبانوشا.

كما أفادت سفارة مملكة البحرين بسلطة عمان، أنه تم وصول المواطنين البحرينيين إليها، حيث تم الاتصال بهم والاطمئنان عليهم، مشيرة إلى أنه عند وصولهم إلى مملكة البحرين سيتم أخذ أقوالهم بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات القبض عليهم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

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