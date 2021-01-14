6 وفيات و169 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6310 حالات.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 169 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 364 ألفا و440 حالة.كما لفتت إلى تسجيل 188 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 356 ألفا و201.