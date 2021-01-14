فوز كمال عامر برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 2021، عن فوز اللواء كمال عامر عن حزب حماة الوطن برئاستها، ويأتي فوز كمال عامر بعد انسحاب اللواء صلاح أبوهميلة حزب الشعب الجمهوري من جولة الإعادة، لصالح "عامر" مؤكدًا اعتزازه وتقديره له.كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي أعلن عن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.