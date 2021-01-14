فوز كمال عامر برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي
الخميس 14/يناير/2021 - 03:49 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 2021، عن فوز اللواء كمال عامر عن حزب حماة الوطن برئاستها، ويأتي فوز كمال عامر بعد انسحاب اللواء صلاح أبوهميلة حزب الشعب الجمهوري من جولة الإعادة، لصالح "عامر" مؤكدًا اعتزازه وتقديره له.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي أعلن عن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي أعلن عن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.