وزيرا السياحة والأوقاف في أسوان اليوم لتفقد مناطق آثرية

يستقبل مطار أسوان الدولي مساء اليوم الخميس، وزيري الأوقاف والسياحة والآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار، لزيارة بعض المناطق السياحية الآثرية بمحافظة أسوان.ومن المقرر أن يصل الوفد الوزاري على متن طائرة شركة مصر للطيران القادمة من مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة، وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.وكان من المقرر أن يسافر الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار منتصر مناع، قبل إعلان إلغاء زيارتهما لظروف لم يعلن عنها حتى الآن.