السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار المعاينات لأراضي أملاك الدولة التي قدم أصحابها ملفات تقديم تقنين وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها.ولفت إلى أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، قد قام بمتابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالنزول إلى أرض الواقع لتحديد وتسعير بعض هذه الأراضي بنطاق مركز أبوتيج.وأوضح أنه تمت المعاينة بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الشأن من بينها متخصصين من كافة الجهات المعنية وممثلي الضرائب العقارية بالمركز ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة وأملاك الدولة بمركز أبوتيج ويسري كامل رئيس مركز أبوتيج.وشدد محافظ أسيوط على عدم السماح بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة والعمل على تحصيل مستحقات الدولة واسترداد "حق الشعب".وأشار إلى تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين، مضيفًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.