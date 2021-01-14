«الزراعة» تطالب بالاستعانة بالنانو تكنولوجي في حل مشكلة الأسمدة والمياه

قال الدكتور محمد يحي فرج، مدير المعمل المركزي للنانو تكنولوجي بوزارة الزراعة، إن تقنية النانو محور أساسي في العلوم الحديثة وامتدت تطبيقاتها إلى معظم العلوم البيولوجية والزراعية وغيرها من العلوم الأساسية، وحققت معدلات تنموية عالية للدول المتقدمة حيث بلغت الاستثمارات العالمية باستخدام هذة التقنية الحديثة إلى أكثر من تريليون دولار.وأضاف فرج، أن مصر يجب أن تلحق بركب الدول المتقدمة، فالنانوتكنولوجي هو العلم الذي يهتم بدراسة ومعالجة المادة على المستوى الذري أو الجزيئي للحصول على مواد ذات حجم نانومتري وشكل محدد ولها خواص جديدة وفريدة، وأظهرت هذه التقنية طفرة نوعية في كافة المجالات وخصوصًا في مجال الطب والصناعة والهندسة والطاقة المتجددة والزراعة والمياه، ومن منطلق الحرصلابد أن نعقد العزم للانتقال من مرحلة الأبحاث إلى المرحلة الصناعية التي تعود بالنفع والخير على مصر من خلال الإستفادة من هذه التقنية الحديثة في تطوير قطاع الزراعة بما يخدم إستراتيجية التنمية الزراعية وذلك من خلال إيجاد حلول نانوتكنولوجية للمشاكل التى تواجة الزراعة.وأكد على ضرورة العمل على حل مشكلة الأسمدة الزراعية وذلك من خلال إنتاج أسمدة نانومترية صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية وكفائة عالية، والتي تعتبربديل فعال للأسمدة التقليدية حيث تحقق العديد من المزايا ومنها قلة تكلفة الإنتاج (ذات جدوى اقتصادية)، أقل استهلاكًا للطاقة، أقل تلوثًا، سريعة الامتصاص، ما يتيح استعمالها بكميات أقل (ذات كفاءة عالية)، وثباتها العالي تحت الظروف المختلفة ما يزيد القدرة على تخزينها لفترات أطول، وصديقة للبيئة ومنها سماد الفوسفات، سماد الكالسيوم، سماد NPK، سماد اليوريا، والعناصر الصغرى مثل الحديد والمنجنيز والزنك.وشدد مدير المعمل المركزي للنانو تكنولوجي بوزارة الزراعة، على ضرورة العمل على حل مشكلة تلوث المياه من خلال إنتاج فلاتر مياه نانومترية عالية التخصص لإستخدامها فى تنقية مياه الآبار والصرف الزراعى والصناعي، حيث أن هذه المواد النانومترية لها القدرة على امتصاص العناصر الثقيلة والملوثات العضوية والتي أظهرت نتائج مبهرة على إزالة معظم العناصر الثقيلة من المياه مثل الرصاص، الكادميوم، النيكل، النحاس، الزنك والحديد بنسبة إزالة قد تصل إلى 95% والتي نأمل أن يتم نقل هذه التكنولوجيا من النطاق المعملي إلى حيز التطبيق.وطالب فرج بالعمل على إنتاج مبيدات حشرية نانومترية ذكية تستخدم لمقاومة آفات محددة فى أوقات محددة بأقل التركيزات مع الحفاظ على الكفاءة المطلوبة والتكلفة المنخفض، وحل مشكلة تسرب المياه في الأراضي الرملية من خلال إنتاج خزانات مياه نانومتريه قابلة للتحلل البيولوجي، ومنها متراكبات الكيتوزان النانومترية التي لها القدرة العالية على تخزين المياه بالإضافة إلى العديد من الشحنات السطحية التي تلعب دورا في تماسك الأرض الرملية وتقليل نسبة تسرب المياه، بالإضافة إلى أنها قابلة للتحلل فى التربة منتجة مواد كربوهيداتية ونيتروجينية مفيدة للتربة والنبات على حد سواء.