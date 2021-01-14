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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة المستقبل تصدر بيانًا بشأن نظام ومواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول

الخميس 14/يناير/2021 - 03:34 م
جريدة الدستور
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أصدرت جامعة المستقبل بيانًا بشأن نظام ومواعيد اختبارات فصل الخريف 2020، كما أوضحت من خلال البيان أيضًا الأسس التى تسير عليها الجامعة خلال الأسابيع القادمة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عزازى، رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.

وجاء فى البيان: «اتساقًا مع القرارات الحكيمة لمجلس وزراء جمهورية مصر العربية بخصوص السياسة التعليمية خلال العام الأكاديمى 2020 /2021، وفي ظل القلق المستمر من تداعيات الموجة الثانية لفيروس الكورونا التي تضرب كل أرجاء الكرة الارضية، وحرصًا بالدرجة الأولى على صالح طلاب جامعة المستقبل وسلامتهم هم وذويهم وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وتيسيرًا عليهم، فقد عقد مجلس الجامعة جلسة طارئة لوضع الأسس التى تسير عليها الجامعة فى الأسابيع القادمة، واضعين نصب الأعين حسن سير العملية التعليمية وتحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم فوق كل اعتبار».

وأضاف البيان الذى أصدرته جامعة المستقبل: «قرر مجلس الجامعة أنه بشأن أعمال السنة لفصل الخريف 2020، سرعة الانتهاء من إدخال كل نتائج ودرجات أعمال السنة على نظام الحاسب الآلي للجامعة وإظهارها للطلاب ومراجعة كل حالات الغياب بعذر مقبول، كما يمد أجل الإنسحاب من المقررات أو من الفصل الدراسي ككل تيسيرا على الطلاب، وأما بشأن امتحانات نهاية فصل الخريف 2020 فتقرر إعداد جداول الامتحانات فورًا على أن تعقد الامتحانات بدءًا من 20 فبراير 2021 طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووفقًا لما يلى: "ضرورة إعلان جداول الامتحانات قبل يوم الإثنين 1 فبراير2021 حتى يتسنى للطلاب الاستعداد الكافى، وعقد معظم الامتحانات بنظام الأسئلة متعددة الاختيارات من أجل سرعة إعلان النتائج.

وأكد البيان أنه بشأن التسجيل لفصل الربيع 2021، فإنه يتم إعداد الجداول الدراسية وإدخالها على نظام الحاسب الآلى حتى يتسنى للطلاب التسجيل المبكر أونلاين من 1 حتى 11 فبراير 2021، وذلك توفيرًا للوقت وبدء الدراسة مباشرة فور إعلان نتيجة فصل الخريف، وحرصًا على وجود الفصل الدراسي الصيفي، كما يسمح للطلاب بالقيام بتسجيل مبدئي للمقررات التى لها متطلب دراسى سابق لحين نجاحهم فى هذا المتطلب، وذلك لتقليل الضغط النفسي عليهم"، واختتم البيان بتنويه أنه سوف يعطى للطلاب الذين يتبين رسوبهم فى المتطلب السابق فرصة واحدة لإعادة امتحانه تيسيرًا عليهم وذلك كقرار استثنائي.

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