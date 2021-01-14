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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

الخميس 14/يناير/2021 - 03:32 م
حرائق الغابات
حرائق الغابات
وكالات
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ذكر مسئولون، اليوم الخميس، أن حرائق الغابات تواصل الاندلاع في الغابات يوميًا عبر منطقة الهيمالايا النيبالية، فيما يبذل رجال الإطفاء والمحليون جهودًا مستميتة لاحتوائها بسبب طبيعة الأرض الوعرة.

وقال براكاش لامسال، وهو ناطق باسم وزارة البيئة والغابات، إن مناطق عدة فى الحزام الجبلي بوسط وشرق البلاد القريب من الحدود مع الصين اجتاحتها حرائق الغابات التي بدأت أولاً في نوفمبر مهددة الحياة البرية ومستوطناتها، مضيفًا أن "الأرض الجبلية الوعرة وقلة الإمكانيات جعلت من الصعب للغاية احتواء حرائق الغابات في بعض الأماكن"، مضيفًا أن الوزارة ما زالت تقيم الحجم الشامل للأضرار الناتجة.

ولم يتم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

ويحاول رجال الإطفاء من وكالات الأمن النيبالية والمحليون، منذ أكثر من أسبوعين الآن، السيطرة على حريق في مانانج الواقعة شمال غرب كاتماندو.

ودمرت حرائق الغابات بالفعل أكثر من 700 هكتار من الغابات الجبلية في المقاطعة، حسب بشنو لاميشان، الرئيس الإداري للمقاطعة المتضررة.

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