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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد فيديو سبب حزنه.. عبدالحليم حافظ «ترند السوشيال ميديا»

الخميس 14/يناير/2021 - 04:55 م
عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
سلمى بدر
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام"، فيديو للفنان عبدالحليم حافظ، كشف فيه عن سر حزنه في معظم أغانيه، والذي سألته المذيعة خلاله عن سبب حزنه الدائم الموجود دائما في أدائه وصوته، ولم يتفاجأ العندليب أو يستغرب السؤال، وقال إنه سئل هذا السؤال كثيرًا من قبل.

وقد ربط عبدالحليم الطابع الحزين الذي يسيطر ويغلب على أغانيه بالنشأة التي نشأها وقال: "أولا أنا نشأت يتيم الأب والأم، والإنسان اللي بيعيش محروم من حنان أمه وعطف أبيه أعتقد أنه يعيش حزينا وخصوصًا إذا شاف إنه في أطفال كتير عندهم أم وأب ".

ثم قال إن السبب الثاني الذي قد يكون السبب في صوته الحزين، بأن الحب يرافقه دائمًا الحزن، مضيفا "الحاجة الثانية أعتقد أنه الحب دايمًا فيه حزن وأنا بغني أغاني حب".

وتصدر الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث على جوجل حيث أثار عبدالحليم تعاطف الملايين من محبيه في العالم العربي، وعبروا عن حزنهم للحياة التي كان يعيشها وكتب أحدهم: "صوته وحده موسيقى"، وتمنى كثير من المعلقين أن "يعوّض الله له في الجنّة كل ما افتقده في الحياة من فرح وحنان وعاطفة".

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