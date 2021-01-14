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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3307 إصابات جديدة بكورونا فى ماليزيا

الخميس 14/يناير/2021 - 03:26 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، تسجيل 3307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذلك في زيادة قياسية وغير مسبوقة للأرقام تحدث للمرة الرابعة منذ السادس من يناير الجاري.

وتعني الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس التي أكدتها وزارة الصحة والبالغ عددها 15 حالة، أن هناك حوالي 600 شخص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وقامت الوزارة بتسجيل أكثر من 147 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ ما يقرب من عام.

ودفعت الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة الجديدة الحكومة إلى إعادة فرض الإغلاق فى ست مناطق، تتضمن العاصمة الإدارية بوتراجايا، والمركز الاقتصادى كوالالمبور.

وبدأ سريان الإغلاق، أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ على مستوى البلاد، أمس الأول الثلاثاء، وعلقت عمل البرلمان حتى شهر أغسطس المقبل.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الخميس، إن مرسوم إعلان حالة الطوارئ يساعد في تطبيق قرار الإغلاق الثانى، لأنه "جعل صلاحيات القوات المسلحة مساوية لصلاحيات الشرطة".

وأضاف أنه قد تم القبض على 389 شخصًا، أمس الأربعاء بسبب انتهاكات مزعومة للقواعد المفروضة في إطار الإغلاق الأخير.

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