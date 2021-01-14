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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حلاوة» تسعى لأول تعديل على التصويت بمجلس النواب

الخميس 14/يناير/2021 - 03:51 م
النائبة شيماء حلاوة
النائبة شيماء حلاوة
عائشة حسن
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أعلنت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، اعتزامها التقدم بمقترح لمجلس النواب لتعديل آليات تصويت النواب باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يهدف إلى تفعيل التصويت الإلكترونى كبدائل عن التصويت بالطريقة الاعتيادية، سواء كانت برفع اليد أو الوقوف أو النداء بالاسم.

وأوضحت حلاوة، في بيان لها، أن الهدف من هذا المقترح هو الحفاظ على سلامة وصحة أعضاء مجلس النواب في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، حيث يهدف المقترح إلى عدم الاعتماد الكلي على حضور كل النواب أثناء جلسات التصويت.

وتابعت، أن معظم برلمانات العالم في الوقت الحالى تلجأ إلى التصويت الإلكترونى، بل وأحيانًا تنعقد الجلسات من خلال وسائل التواصل عن بعد، وهو أمر جيد وآمن في ظل ما يعاني منه العالم من انتشار وباء فيروس كورنا المستجد.

واختتمت حلاوة بيانها الصحفي بالتأكيد على أن المهم، والأهم هو الحفاظ على صحة وسلامة السادة النواب والعاملين بالبرلمان، حتى يرفع الله عز وجل عنا هذا الوباء وتعود الحياة كما كانت عليه من ذي قبل.

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