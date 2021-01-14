«السعادة ناطقة».. توزيع جهاز عرائس على أيتام الوادي الجديد

وزّعت الجمعية الشرعية بالداخلة، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، الخميس، بتوزيع جهاز عرائس لجميع فتاه من الفتيات اليتيمات المقبلات علي الزواج والمقيدات بمشروع تيسر زواج الفتيات بالجمعيةوقال محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية، إنه تم توزيع جهاز للعرائس اليتيمات المقبلات على الزواج والمقيدات بمشروع تيسر زواج الفتيات بالجمعية يتضمن أجهزة كهربائية وملابس ومستحضرات تجميل، بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، وصابر فايد، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالداخلة وبتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وبدعم محمد العديسي مدير مديرية التضامن بالمحافظة، تحت شعار "السعادة ناطقة على الوجوه".أضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية أن من السعادة إدخال البهجة والسرور على الفتيات وعائلاتهم والتخفيف عن كاهل الأسر وهم يبدأون رحلتهم في الحياة بتكوين بيت جديد لمشروع "تيسير زواج الفتيات" بالوادي الجديد.