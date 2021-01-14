شبكة أمريكية تكشف عما كان ترامب يفعله خلال جلسة النواب

نقلت شبكة "ايه بي سي" نيوز الأمريكية، عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عما كان يفعله أثناء الجلسة التي خصصها مجلس النواب لمناقشة القرار الاتهامي تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشيوخ.وقالت المصادر وصفتها بالمقربة من ترامب، أن الأخير شاهد عبر التلفزيون جلسة مجلس النواب، حيث عبّر عن غضبه لدى رؤيته بعض الجمهوريين وهم يحمّلونه مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في "الكابيتول" الأسبوع الماضي.كذلك أشارت المصادر إلى قلق ترامب بشأن مستقبله بعد البيت الأبيض، بعد قطع كثيرين من الشركاء السابقين علاقاتهم معه، وإدانة بعض الجمهوريين الذين كانوا موالين له لسلوكه بشكل علني صريح.وحسبما ذكرت "ايه بي سي نيوز"، فإن ترامب التقى كبير مساعديه لمناقشة الخيارات المتاحة أمامه، ومنها الاستقالة، إلا أن الرئيس المنتهية ولايته رفض الأمر في النهاية، مرجعا ذلك إلى عدم ثقته بأن نائب الرئيس مايك بنس سيمنحه عفوا.