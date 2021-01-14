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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: إدراج 3 طرق ضمن الخطة العاجلة للرصف

الخميس 14/يناير/2021 - 03:18 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إدراج 3 طرق محلية جديدة بالخطة العاجلة لمشروعات رصف الطرق، ضمن البروتوكول الموقع بين وزراه التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري، بتكلفة إجمالية 236 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة الموقف الحالي لرصف عدد من الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على نسب التنفيذ، وكذا إزالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ومدير الهيئة العامة للطرق فرع المنوفية، ومدير مديرية الطرق وممثلي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشركة المصرية للاتصالات، وغاز مصر وقطاع كهرباء المنوفية والمستشار الهندسي ومدير عام التخطيط والمتابعة بالديوان العام وعدد من ممثلي الشركات المنفذة.

حيث قرر المحافظ رصف ورفع كفاءة شارع عاصم حما بحي شرق شبين الكوم بطول 1.4 كم، وبتكلفة 4.5 مليون جنيه، وإعادة رصف طريق مليج – ميت فارس بطول 3.5 كم ببركة السبع، وبتكلفة 5 ملايين جنيه، بالإضافة الى رصف طريق 100 من القنطرة البيضة باتجاه مستشفى العربي بأبو رقبة بأشمون بطول 4كم بتكلفة 6.5 مليون جنيها وإدراجهم بالخطة العاجلة، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية.

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