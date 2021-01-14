نور على تفوز برئاسة لجنة السياحة بالتزكية
الخميس 14/يناير/2021 - 03:40 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة عن فوز النائبة نور علي برئاسة لجنة السياحة بالتزكية، كما فاز عمر هندي، ومحمد عبدالمقصود بوكالة اللجنة، بينما فازت النائبة أماني إميل جرس الشعولي بأمانة السر.
كان رئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال، خلال الجلسة العامة للمجلس، إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.
كان رئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال، خلال الجلسة العامة للمجلس، إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.