نور على تفوز برئاسة لجنة السياحة بالتزكية

أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة عن فوز النائبة نور علي برئاسة لجنة السياحة بالتزكية، كما فاز عمر هندي، ومحمد عبدالمقصود بوكالة اللجنة، بينما فازت النائبة أماني إميل جرس الشعولي بأمانة السر.كان رئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال، خلال الجلسة العامة للمجلس، إنه لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة.وأضاف رئيس البرلمان أنه لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنًا.